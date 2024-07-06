Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В центре Москвы девушка сломала шлагбаум, чтобы ее возлюбленный смог проехать во двор

В Москве девушка сломала шлагбаум ради своего молодого человека за рулем машины

Москвичка сломала шлагбаум в столичном районе Хамовники и попала на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Все произошло 15 июня у дома по Новодевичьему проезду. Судя по всему, девушка и ее молодой человек пытались заехать на придомовую территорию на машине, не имеющей соответствующего разрешения.

Однако пассажирка не растерялась и решила помочь возлюбленному. Сначала она пыталась раскачать и поднять шлагбаум наверх, но затем просто согнула его буквой «Г».

В итоге мужчина смог проехать во двор, а его спутница продолжила путь пешком вместе с переданными ей вещами и собакой. Какое наказание теперь грозит девушке, пока неизвестно.

Ранее в Петербурге мужчина сломал шлагбаум и напал на семью с ребенком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами