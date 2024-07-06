В центре Москвы девушка сломала шлагбаум, чтобы ее возлюбленный смог проехать во двор

Москвичка сломала шлагбаум в столичном районе Хамовники и попала на видео. Запись с камеры видеонаблюдения опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Все произошло 15 июня у дома по Новодевичьему проезду. Судя по всему, девушка и ее молодой человек пытались заехать на придомовую территорию на машине, не имеющей соответствующего разрешения.

Однако пассажирка не растерялась и решила помочь возлюбленному. Сначала она пыталась раскачать и поднять шлагбаум наверх, но затем просто согнула его буквой «Г».

В итоге мужчина смог проехать во двор, а его спутница продолжила путь пешком вместе с переданными ей вещами и собакой. Какое наказание теперь грозит девушке, пока неизвестно.

Ранее в Петербурге мужчина сломал шлагбаум и напал на семью с ребенком.