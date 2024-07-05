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Опубликован спутниковый снимок надвигающегося на Москву урагана

«Роскосмос» выложил спутниковый снимок надвигающегося на Москву урагана

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Роскосмос

В Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос» опубликован снимок со спутника «Метеор-М», на котором запечатлен ураган, надвигающийся на Москву.

«На столицу надвигается непогода: специалисты прогнозируют шквалистый ветер с порывами до 25 м/с, мощный ливень с градом и грозами», — сказано в описании к снимку.

В сообщении «Роскосмоса» также говорится, что стихия уже накрыла западную часть Московской области.

«Ожидается, что ураган стихнет к 2-3 часам ночи», — добавляется в сообщении.

Днем в пятницу, 5 июля, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что в Москве сегодня ожидается ухудшение погодных условий – к вечеру начнется ливень и сильный шквалистый ветер.

В этот же день мэрия Москвы предупредила жителей столицы о высокой вероятности начала града, грозы и сильных порывов ветра в течение пятницы.

Ранее россиянам назвали главные правила поведения во время урагана.

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