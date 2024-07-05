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Озеро в Израиле заразили смертельно опасным микроорганизмом

Jerusalem Post: Тивериадское озеро проверят после заражения смертоносной амебой

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Fotostand/Dostmann/Global Look Press

Тивериадское озеро проверят после заражения смертоносной амебой Naegleria fowleri местного жителя. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

Известно, что 25-летний мужчина, отдыхавший на озере, был госпитализирован. В реанимации он находится в критическом состоянии. Медики предполагают, что он мог заразиться амебой Naegleria fowleri на пляже Гай в городе Тверия.

На место были направлены инспекторы министерства здравоохранения страны для проверки и взятия проб воды в озере для дальнейшего исследования.

Амебы Naegleria fowleri вызывают амебный менингоэнцефалит мозга. Основными симптомами этой смертельно опасной болезни являются лихорадка, головная боль, рвота и судороги.

До этого ученые разработали средство против самого опасного вируса животного происхождения.

Ранее исследователи предупредили о резком подъеме смертности среди людей из-за передаваемых животными болезней.

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