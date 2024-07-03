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Больше десяти человек эвакуировали из-за пожара в квартире в Ленобласти

В Ленобласти из-за пожара в квартире эвакуировали 13 человек

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Shutterstock/Yurii Klymko

В Ленобласти из дома эвакуировали 13 человек в связи с пожаром в одной из квартир. Об этом со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в жилом комплексе «Алфавит», который расположен в Мурино. На 11-м этаже многоквартирного дома произошел пожар. В связи с возгоранием из строения эвакуировали 13 человек.

Сообщается, что в результате произошедшего никто не пострадал. Возгорание в квартире ликвидировали сотрудники экстренных служб.

До этого в Башкирии 90-летняя женщина жгла мусор в ведре и устроила пожар. В многоквартирном доме загорелись балконы на четвертом и пятом этажах. Прибывшие на место пожарные спасли пятерых человек, включая одного ребенка.

Ранее на юго-востоке Москвы квартира загорелась после взрывов.

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