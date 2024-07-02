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В МИД заявили о продолжении помощи РФ населению Газы

Небензя: Россия продолжит оказывать посильную гуманитарную помощь Газе

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John Minchillo/AP

Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь населению сектора Газа. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Российская Федерация после начала обострения палестино-израильского конфликта уже доставила в анклав сотни тонн гуманитарных грузов для палестинцев.

«С самого начала кризиса самолетами МЧС России <...> для последующей отправки в осажденный анклав по линии египетского общества Красного Полумесяца было доставлено более 500 тонн гуманитарных грузов», — сказал Небензя на заседании Совбеза по выполнению резолюции СБ ООН 2720 о гуманитарном механизме для сектора Газа.

Сегодня премьер-министр Израиля заявил, что война в секторе Газа продолжится до тех пор, пока не будут достигнуты все ее цели. Он подчеркнул, что для этого у Армии обороны Израиля есть все необходимые средства.

Ранее Лавров упрекнул Израиль за политику против сектора Газа.

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