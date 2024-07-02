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В Москве арестовали четверых подозреваемых в похищении итальянца

Суд в Москве заключил под стражу четырех фигурантов дела о похищении итальянца

Четверых мужчин, которые, как считает следствие, похитили в Москве гражданина Италии, отправили в СИЗО по решению Замоскворецкого суда. Об этом сообщает ТАСС.

Каждого из фигурантов дела заключили под стражу почти на два месяца — до 29 августа. Отмечается, что все подозреваемые признались в содеянном и сотрудничают со следствием.

По версии силовиков, 28 июня в центре Москвы похитители напали на гражданина Италии (имеющего также гражданство РФ) Стефанио Гуидотти, под дулом пистолета затащили его в машину, надели наручники и мешок на голову. После этого они направились в Брянск, где в заранее подготовленном месте удерживали потерпевшего в течение суток.

Заведено уголовное дело по статье 126 часть 3 УК РФ (Похищение человека). Известно, что часть похитителей остается на свободе.

Ранее сообщалось, что в Кургане будут судить ОПГ с подростками, которая похитила человека.

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