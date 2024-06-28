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Мэр Буйнакска уволился после скандала с массовым отравлением

Глава Буйнакска уволился после инцидента с массовым отравлением питьевой водой

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Администрация г. Буйнакск

Глава Буйнакска Исламудин Нургудаев покинул свой пост. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

10 июня в Буйнакске (Дагестан) зафиксировали массовые обращения местных жителей в медучреждения с кишечной инфекцией. Более 270 человек обратились с признаками острой кишечной инфекции после употребления воды из-под крана. Изначально было госпитализированы 30 человек, но позднее количество обратившихся за помощью возросло до 164.

После этого в городе был объявлен режим повышенной готовности после массового отравления. Отмечалось, что данное решение принято в целях ликвидации последствий сложной эпидемической ситуации по острым кишечным инфекциям. Деятельность дошкольных учреждений и лагерей приостановили до особого распоряжения.

Сообщалось, что в «Буйнакскводоканале» прошли обыски после массового отравления.

Нургудаев был главой Буйнакска с 2017 года.

Ранее врачи назвали главные отличия ротавируса от отравления.

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