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Петербурженка проехалась на электросамокате с двумя детьми и получила штраф

В Петербурге женщину оштрафовали за поездку на электросамокате с двумя детьми

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ПАРКОВКА В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ/VK

В Петербурге кикшеринговый сервис оштрафовал и заблокировал женщину за поездку на электросамокате с двумя детьми. Об этом со ссылкой на пресс-службу Whoosh сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел на пешеходном переходе на углу Малого проспекта Васильевского острова и 19-й линии. Очевидцы 25 июня засняли женщину в длинной юбке, которая ехала на электросамокате сразу с двумя детьми, не спешившись на переходе. Один малолетний был сзади нее, а второй спереди.

О нарушениях узнали в кикшеринговой компании, у которой женщина арендовала транспортное средство. Поездку отследили и выявили пользовательницу, которая нарушила правила. В результате ее оштрафовали на 5 тысяч рублей, а также заблокировали ее аккаунт в приложении.

Ранее петербургский самокатчик сбил пожилого гражданина Франции.

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