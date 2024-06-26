Петербурженка проехалась на электросамокате с двумя детьми и получила штраф

В Петербурге кикшеринговый сервис оштрафовал и заблокировал женщину за поездку на электросамокате с двумя детьми. Об этом со ссылкой на пресс-службу Whoosh сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел на пешеходном переходе на углу Малого проспекта Васильевского острова и 19-й линии. Очевидцы 25 июня засняли женщину в длинной юбке, которая ехала на электросамокате сразу с двумя детьми, не спешившись на переходе. Один малолетний был сзади нее, а второй спереди.

О нарушениях узнали в кикшеринговой компании, у которой женщина арендовала транспортное средство. Поездку отследили и выявили пользовательницу, которая нарушила правила. В результате ее оштрафовали на 5 тысяч рублей, а также заблокировали ее аккаунт в приложении.

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