Синоптики предупредили москвичей о возвращении жаркой погоды

Погода в Москве во второй половине недели начнет улучшаться, температура воздуха будет расти. К выходным в столицу вернется жара, рассказала RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

На сегодняшний день город еще пребывает под влиянием атмосферного фронта, что проявляется в виде кратковременных дождей. С четверга осадков уже будет меньше, а с пятницы ожидается сухая погода, отметила Позднякова.

Ночью воздух в столице прогреется до 16-18 градусов выше нуля, по области — до 13-17 градусов тепла. Завтра днем температура воздуха повысится до +23...+25 градусов, в пятницу и субботу — до +25...+27 градусов, а в воскресенье до +27...+29 градусов.

«Это хорошо, потому что практически неделю у нас температура воздуха в столичном регионе держится чуть ниже климатической нормы, а тут она выйдет на норму, — заявила синоптик. — И может быть, уже в последний день месяца даже превысит климатическую норму. То есть жаркое лето в столичный регион возвращается».

В Гидрометцентре до этого москвичам обещали хорошую летнюю погоду с небольшими дождями до конца июня. Прогнозируется сухая погода с северным, северо-западным ветром порывами до 15 м/с, в выходные – до 3-8 м/с.

Ранее синоптик рассказал, какая погода будет в России во время выпускных.