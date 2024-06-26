Ассанж отправился в Австралию

Самолет, на борту которого находится основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж, вылетел в Австралию. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC.

Ожидается, что вечером в среду, 26 июня, Ассанж прибудет в австралийскую столицу, Канберру.

Незадолго до этого основатель WikiLeaks покинул здание суда Федерального окружного суда США на острове Сайпан (Содружество Северных Марианских островов). Судья Рамона Манглона признала Ассанжа виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. По решению суда, он получил приговор, соответствующий уже отбытому сроку заключения в британской тюрьме.

С 2019 года основатель WikiLeaks находился под стражей в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании после высылки его из посольства Эквадора в Лондоне. В течение более пяти лет Вашингтон стремился к его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала усилия, чтобы этого не допустить.

В США ему были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с одним из крупнейших случаев утечки секретной информации в истории Соединенных Штатов.

Ранее брат Ассанжа рассказал, чем тот теперь планирует заниматься.