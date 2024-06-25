Врач рассказала, кому нужно сделать прививки от гриппа и коронавируса

Осенью 2024 года в России необходимо будет провести вакцинацию от гриппа с охватом 60% населения в каждом регионе и 75% граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказала заслуженный врач России, член Комитета Госдумы по обороне Татьяна Кусайко.

По ее словам, это позволит выработать иммунную прослойку среди россиян с учетом мутации вируса. Помимо этого, россиянам старше 18 лет, которые не болели коронавирусом и еще не были привиты, рекомендуется привиться от этой инфекции. Это также касается россиян в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями.

«Особенно это касается пациентов, которые состоят на диспансерном учете с заболеванием легких: это бронхоэктатическая болезнь, хронические бронхиты, туберкулез. Естественно, люди, которые находятся на иммунодепрессивной терапии в стадии заболевания избирательно вакцинируются, в зависимости от решения лечащего врача», — подчеркнула Кусайко.

Врач-терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая до этого говорила, что после прививки возможны такие локальные осложнения, как зуд, краснота, отечность или боль в месте введения вакцины. Среди общих проявлений могут появиться утомляемость, легкая температура и головная боль.

Ранее россиянам объяснили, когда сделать вакцинацию от клещевого энцефалита.