На женщину напали несколько волков во время прогулки по сафари-парку

Во Франции несколько волков напали на женщину во время пробежки по территории сафари-парка. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел 23 июня в парке Туари в 50 километрах к западу от Парижа.

По информации СМИ, 37-летняя француженка провела ночь в парке, а утром вышла на пробежку и случайно пересекла зону сафари, по которой свободно перемещаются дикие животные. Во время тренировки бегунье не повезло: она встретилась сразу с несколькими волками, которые набросились на нее. Укусы пришлись в шею, спину и голень.

«К счастью, медицинская помощь пришла быстро. Мы смогли спасти человека», — прокомментировала инцидент генеральный директор парка Кристель Берчени.

Представитель организации добавила, что сейчас она и ее коллеги разбираются в обстоятельствах случившегося.

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