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Врач назвала лучшие напитки для утоления жажды в жару

Врач Чехонина: вода и кисломолочные продукты помогут утолить жажду в жару

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Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Самым лучшим напитком для утоления жажды в жаркую погоду является обычная вода комнатной температуры. Об этом kp.ru рассказала врач – терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФГБУН«ФИЦ питания, биотехнологиии безопасности пищи» Юлия Чехонина.

По ее словам, для этой цели также подойдет минеральная вода.

«Летом жара и движение вкупе приводят к тому, что мы теряем не только влагу из организма, но и минеральные вещества. Минералка отчасти помогает нам их восполнить и защищает от неблагоприятных эффектов повышенной потери электролитов (магний и калий) — от спазмов икроножных мышц», — отметила врач.

Помимо этого, утолить жажду можно с помощью домашнего лимонада, состоящего из воды, лимона, мяты и базилика, кисломолочных продуктов (кефира, ирьяна, айрана и других). По словам Чехониной, можно также готовить домашние компоты, морсы, кисель, чай, молочные коктейли.

В начале июня эксперты рассказали, что кокосовая вода и минералка без газа лучше всего утоляют жажду в жару. При этом от кофе, сладкой газировки или магазинного кваса они советовали отказаться.

Ранее врачи назвали заболевания, о которых говорит постоянная жажда.

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