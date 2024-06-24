Омич отсудил у клиники компенсацию за протезирование, из-за которого лишился двух зубов

Суд взыскал со стоматологической клиники в Омске почти миллион рублей за неудачное протезирование, сообщили в пресс-службе омских приставов.

Местный житель обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Клиника Элита». Перед этим он обратился в клинику на улице Малиновского, чтобы ему установили четыре протеза. Перед протезированием клиенту вылечили зубы, а затем поставили импланты, на одном из которых быстро появился скол.

Тогда врач предложил пациенту исправить неправильный прикус, чтобы избежать последствий неравномерной нагрузки на зубы. Однако и после установки брекетов ситуация не улучшилась. Мужчина не мог спать из-за постоянной боли в челюстях, со временем дискомфорт, несмотря на заявления медиков, сохранился и появился хруст в челюсти.

Пострадавший вновь обратился в клинику и узнал, что произошел перелом корней. Из-за патологического процесса стоматологам пришлось удалить два здоровых зуба и один имплант.

Омич направил претензию об устранении оказания некачественной медицинской помощи, но она была оставлена без ответа. Тогда он решил компенсировать моральный вред и вернуть денежные средства, уплаченные за недобросовестно выполненные медицинские процедуры.

«Суд признал доводы мужчины обоснованными и частично удовлетворил иск, обязав клинику выплатить компенсацию морального вреда, неустойку, расходы на оплату услуг представителя и штраф на общую сумму 943 тысячи рублей», — отметили в региональном ГУ ФССП.

В итоге приставам пришлось вынести постановления о наложении арестов и об обращении взыскания на денежные средства медицинского центра, после этого задолженность была взыскана в полном объеме, а нарушенные права потребителя восстановлены.

Ранее житель Москвы получил трехкратную компенсацию от турфирмы за сорвавшийся отпуск в Турции.