Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В 7.49 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской областях и подконтрольной Украине части Херсонской области. Следом тревога прозвучала в Днепропетровской области.

В ночь на 24 июня украинское издание «Общественное» сообщило о серии взрывов в Харькове.

До этого российские военнослужащие нанесли поражение пункту управления Вооруженных сил Украины в Херсонской области, удар был нанесен четырьмя авиабомбами ФАБ-500.

Накануне глава украинской военной администрации в Херсонской области Александр Прокудин заявил, что Херсон остался без электроснабжения.

Утром 20 июня украинское издание «Общественное» писало о взрывах в Херсоне. Также сообщалось о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.