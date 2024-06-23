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В правительстве Дагестана прокомментировали ситуацию в регионе

Абдулмуслимов: в Дагестане мобилизованы все органы исполнительной власти

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Председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов прокомментировал случаи стрельбы в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Дагестана.

По его мнению, произошедшее в Дербенте и Махачкале является попыткой ослабить сложившуюся консолидацию общества в регионе.
Абдулмуслимов подчеркнул, что в Дагестане по поручению главы республики Сергея Меликова были мобилизованы все органы исполнительной власти, в адрес каждого министерства и ведомства дали соответствующие указания.

В медицинские учреждения республики поступают пострадавшие, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил председатель правительства.

До этого режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Дагестане, идут мероприятия по поиску и нейтрализации стрелявших в Махачкале и Дербенте.

23 июня вечером неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. По данным МВД Дагестана, в результате нападения погибли шестеро, ранены 12 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт».

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что создан оперштаб после ЧП в Дербенте и Махачкале.

Ранее синагога и церковь в Дербенте сгорели.

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Стрельба в Дагестане
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