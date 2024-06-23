Стало известно, что заставляет россиян экономить воду

Счетная палата России видит заметное снижение потребления воды у россиян. Об этом рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

«В целом за последние десять лет среднесуточный отпуск воды в расчете на одного жителя снизился на 16,6% со 140,8 литра в 2012 году до 117,4 литра в 2021 году», — сказала аудитор.

По словам Труновой, счетчики на воду помогают стимулировать экономию. Но если в Москве и Санкт-Петербурге идет измерение показателей потребления по приборам, то регионам следует проработать этот вопрос.

Аудитор добавила, что установка счетных приборов является первым и необходимым уровнем цифровизации ЖКХ и повышение их числа в квартирах должно стать «обязательным требованием». В противном случае, указала Трунова, все финансовые средства на ЖКХ не будут создавать необходимых эффектов.

В апреле заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что в России необходимо сделать обязательным допуск в квартиры представителей коммунальных служб. Делаться это будет в случае, если поступило сообщение об аварии.

Ранее сообщалось, кого граждан могут обязать впускать в квартиры.