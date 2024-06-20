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В Индии мужчина обнаружил после операции, что ему ампутировали пенис

Daily Mail: индиец очнулся после операции и узнал, что врачи ампутировали ему пенис

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Shutterstock

В Индии мужчина проснулся после операции и обнаружил, что ему ампутировали пенис, пишет Daily Mail. Сам пострадавший уверяет, что стал жертвой обмана из-за земельного спора.

Мужчина из штата Уттар-Прадеш, которого зовут Муджахид, рассказал, что сосед убедил его в том, что у него есть неотложная медицинская проблема, которую надо срочно решить. Поверив этим словам, индиец отправился в местную больницу, где врачи подтвердили, что ему действительно нужна срочная операция.

Очнувшись после операции, Муджахид обнаружил, что ему ампутировали пенис. Он уверен, в этом виноват тот самый сосед, подговоривший врачей. А причиной этому послужил земельный спор, который длится более двух лет.

«Он говорил, что превратит меня из мужчины в женщину», — вспоминает индиец.

Жители деревни и члены фермерского профсоюза поддержали Муджахида, устроив под окнами больницы пикет с требованием арестовать виновных. Позже полицейские сообщили, что арестовали соседа индийца, а также проводят расследование в отношении врачей.

«Все обвинения, выдвинутые семьей Муджахида и протестующими, будут тщательно расследованы, и против признанных виновными будут приняты соответствующие юридические меры», — говорится в заявлении властей.

Ранее сообщалось, что британцу могут ампутировать ногу из-за ужалившего его скорпиона.

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