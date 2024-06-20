В Якутске ребенок выпал из окна квартиры на девятом этаже

В Якутске следователи устанавливают обстоятельства падения ребенка с большой высоты. Об этом сообщает портал SakhaPress.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Дзержинского, пятилетний ребенок выпал с большой высоты. По предварительной информации, он упал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже многоквартирного дома, спасти пострадавшего не удалось.

На место происшествия выезжал дежурный прокурор, обстоятельства, при которых ребенок оказался без присмотра взрослых, устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Волгограде пятилетняя девочка получила травмы, выпав из окна квартиры на третьем этаже. Пятилетняя девочка осталась без присмотра взрослых и забралась на подоконник. Ребенок облокотился на москитную сетку и упал с высоты третьего этажа. Пострадавшая выжила, ее госпитализировали, подробности о состоянии ребенка не сообщаются. Как отметили в региональном МВД, это девятый подобный случай с начала лета. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее в Уфе ребенок выпал из окна и получил серьезные травмы, пока взрослые пили чай.