На Урале дочь бизнесмена отправила возлюбленному-аферисту 14 млн рублей

В Екатеринбурге 21-летнего молодого человека подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает kp.ru.

По данным источника, юноша приехал в Екатеринбург из Кировграда и сначала работал курьером. Он познакомился с дочерью местного бизнесмена, которая позже перевела ему 14 миллионов рублей. Деньги она брала у отца.

Позже выяснилось, что пострадавших может быть больше. В переписках молодой человек придумывал детали своей биографии. Так, некоторым он заявлял, что переехал в Екатеринбург с Украины, его отец – мэр города, у которого в России есть коттедж и две квартиры. Молодой человек якобы учился в школе карате и в МВД.

При этом россиянин говорил, что встречался со многими девушками, но они не оправдывали его ожиданий. Ему якобы нужна «адекватная» возлюбленная.

Известно, что ранее его уже подозревали в мошенничестве с кредитом, его отправили под домашний арест, но молодой человек сбежал. Позже его взяли под стражу. Заседания по новому делу будут проходить этим летом.

Ранее россиянина Любовникова арестовали за то, что оставил женщин без любви и денег.