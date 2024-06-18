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Появились подробности о пожаре в Азове, где горит резервуар с нефтепродуктами

Голубев: риск распространения пожара в Азове на другие объекты отсутствует

Рисков распространения пожара в Азове, где горит резервуар с нефтепродуктами, на другие объекты и угроз для населения нет. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

По данным пресс-службы МЧС России, пожарные ликвидируют огонь в резервуаре с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области. Площадь пожара составляла 5 тысяч кубометров, позднее она сократилась до 3,2 тысячи кубометров.

Голубев уточнял, что причиной огня стала атака беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал.

По словам губернатора, в настоящее время лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ специалистами не зафиксировано.

В тушении пожара задействованы 208 человек и 39 единиц техники, а также пожарный поезд.

Ранее появились кадры мощной вспышки на подстанциии в Ростове-на-Дону.

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