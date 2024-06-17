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Москвичам спрогнозировали аномальные дожди и похолодание

Синоптик Ильин: в Москве на этой неделе выпадет до 30% месячной нормы осадков

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве неделя началась с погоды, на которую влияет Черноморский циклон. В столице ожидается небольшое похолодание, в течение всей недели будут идти дожди. За первые два дня выпадет от 20 до 30% месячной нормы осадков, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Сегодня и завтра в столице – дождливые дни, воздух прогреется максимум до 25-26 градусов выше нуля. В среду, по словам Ильина, циклон пройдет через столицу, погода начнет улучшаться, потеплеет до +28 градусов.

«С четверга погода начнёт определяться влиянием с северо-запада, придет похолодание, тем не менее температура окажется близкой к норме», — рассказал синоптик.

В четверг, по его словам, температура воздуха будет колебаться от +20 до +25 градусов, в пятницу – от +18 до +23 градусов. В четверг и пятницу также будут идти кратковременные дожди.

Климатолог до этого объяснил, что ливни в Москве стали частым явлением на фоне глобальных изменений климата. Отмечается, что в России оно происходит почти в три раза быстрее, чем в среднем по миру, увеличивая интенсивность осадков.

Ранее россиянам рассказали об опасности дождливой погоды.

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