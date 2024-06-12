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Ректор МГУ поддержал идею отмены ЕГЭ

Ректор МГУ Садовничий заявил, что никогда не был сторонником ЕГЭ

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Виталий Аньков/РИА Новости

Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ) Виктор Садовничий заявил, что поддерживает идею отмены единого государственного экзамена (ЕГЭ). Его слова передает РИА Новости.

«Вы знаете, я никогда не был сторонником ЕГЭ, потому что часто бывает, что когда человека мы не видим, то происходят ошибки в выборе профессий, в оценке знаний. Лучше, чем контакт, беседа, прямой экзамен ничего нет», — заявил он.

Ректор МГУ отметил, что ЕГЭ имеет как минусы, так и плюсы, однако система выпускных экзаменов, которые сдавали во времена его учебы, была также эффективна. Он добавил, что не агитирует ни против, ни за ЕГЭ.

10 июня председатель комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова заявила, что после случаев досмотра школьников на ЕГЭ комитетом будет разработан проект по изменению процедуры проведения экзамена.

7 июня председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова заявила, что в России нужно создать более совершенную систему сдачи выпускных экзаменов и отделить этот процесс от поступления в вуз.

До этого сообщалось, что депутаты Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП намерены внести в парламент законопроект об отмене ЕГЭ и возвращении традиционных экзаменов.

Ранее российские учителя выступили против отмены ЕГЭ.

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