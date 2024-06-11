Маленькая девочка сломала позвоночник после обрушения качелей в Петербурге

В Петербурге девятилетняя девочка сломала позвоночник, упав с обрушившейся качели. Об этом со ссылкой на родителей ребенка сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 10 июня на детской площадке в дворцово-парковом комплексе на Елагином острове. По словам родителей девочки, та качалась на качелях, которые оборвались и рухнули. В результате ребенок упал и сильно ударился спиной.

Пострадавшую девочку доставили в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее компрессионные переломы двух грудных позвонков, ее состояние оценили как удовлетворительное.

По факту произошедшего проводится проверка. Детали и обстоятельства травмирования девочки уточняются.

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