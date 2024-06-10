Кабмин выделит почти 2 млрд рублей на бесплатные лекарства для некоторых россиян

Российское правительство выделит дополнительные 1,8 млрд рублей на бесплатные медикаменты, питание и медицинские изделия для ряда категорий граждан РФ. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, его цитирует Telegram-канал кабмина.

Уточняется, что доступ к указанным медицинским услугам за счет бюджета предоставляется чернобыльцам, инвалидам, включая участников специальной военной операции (СВО) на Укриане, и детям-инвалидам. При этом степень потребности пациента в лекарствах и прочем в каждом отдельном случае определяет лечащий врач.

Всего из федерального бюджета на обеспечение людей медицинскими изделиями и лекарствами в 2024 году выделят около 58 млрд рублей. Контроль за исполнением этой графы бюджета поручен вице-премьеру Татьяне Голиковой.

До этого сообщалось, что правительство РФ выделит дополнительные 1,2 млрд рублей на социальное развитие дальневосточных регионов.

Ранее Мишустин рассказал, кто из россиян сможет получить ипотеку под 6%.