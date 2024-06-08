Бастрыкин поручил возбудить дело после атаки ВСУ на херсонское село Садовое

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после атаки украинских военных на село Садовое, расположенное в Херсонской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В заявлении отмечается, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье о теракте. Руководитель ведомства распорядился оперативно и поименно установить всех лиц, причастных к обстрелу упомянутого населенного пункта.

«Причастные к этому жестокому преступлению, в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание», — говорится в сообщении.

7 июня бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли сразу два удара по херсонскому селу Садовое. Первая атака была совершена с применением французской управляемой авиационной бомбы, а вторая — с использованием снаряда от американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По последним данным, в результате атаки ранения получили 37 человек. Из них удалось спасти только 15 жителей.

Ранее в Совете Федерации РФ пригрозили ВСУ местью за обстрел херсонского села Садовое.