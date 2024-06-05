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В России задержали завербованного Украиной летчика

ФСБ задержала завербованного СБУ военного летчика за шпионаж

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РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали 61-летнего бывшего военного летчика, который сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина, выступавший против проведения специальной военной операции (СВО), вышел на связь с представителями СБУ и предложил им свою помощь в обучении украинских летчиков. Украинские кураторы дали пенсионеру задание — собрать информацию об аэропортах в двух российских регионах. Мужчина не успел выполнить указание, поскольку его задержали правоохранители.

5 июня жителю Херсонской области вынесли приговор за шпионаж для СБУ. По данным следствия, гражданин Украины собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российской армии и передавал эту информацию Вооруженным силам Украины (ВСУ). После проверки выяснилось, что 54-летний мужчина был командиром отряда территориальной обороны ВСУ. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

В конце мая руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов сообщал, что спецслужбы Украины наращивают свою активность у российской границы. По его словам, увеличение разведывательной работы со стороны Киева происходит при поддержке США и Великобритании, с попытками вовлечения жителей приграничных районов в дестабилизирующие действия.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в ЛНР девушки за шпионаж.

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