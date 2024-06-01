ВСУ начали обстрел одного из городских округов в Белгородской области

Украинские военные начали обстрел Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

«Ведется обстрел <...> села Муром», — говорится в заявлении.

На этом фоне представители ведомства призвали местных жителей спуститься в укрытия. В частности, людям рекомендовали спрятаться в подвалах домов.

Днем 1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удар по селу Репяховка в Краснояружском районе. Для атаки украинские солдаты использовали FPV-дрон.

По словам главы региона, в результате детонации беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в населенном пункте загорелась сухая трава. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, но добровольная команда огнеборцев смогла оперативно ликвидировать возгорание.

До этого другое белгородское село — Графовка — подверглось обстрелу со стороны военных ВСУ. Во время атаки никто из мирных жителей не пострадал, однако была повреждена местная линия электропередачи (ЛЭП).

Ранее дрон ВСУ атаковал КАМАЗ, работавший в поле в Белгородской области.