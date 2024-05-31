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Россиянам объяснили, как себя вести при укусе змеи

Токсиколог Лодягин: в случае укуса змеи нужно вызвать скорую помощь

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В случае укуса змеи человеку нужно сразу же вызывать скорую помощь. Об этом RT рассказал руководитель отдела клинической токсикологии НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе Алексей Лодягин.

Он уточнил, что в средней полосе России чаще всего можно встретить гадюк, укус которых не очень опасен. До приезда скорой при укусе в руку он рекомендует согнуть ее в локте и поместить на косынку или повязку, при укусе в ноги — принять горизонтальное положение и немного поднять пострадавшую конечность. Эксперт рекомендует избегать физической активности и выпить немного воды и антигистаминные препараты, если они есть. При этом накладывать жгуты нельзя, подчеркнул токсиколог.

«В отношении отсасывания яда из ранки мы придерживаемся того, что есть вероятность проникновения (яда. — Прим. ред.) через слизистую того, кто это делает. Особенно в том случае, если есть какие-то ранки... (выпускать кровь. — Прим. ред.) мы тоже не рекомендуем, поскольку возможно дополнительное инфицирование раны», — заключил Лодягин.

Член-корреспондент РАЕН, биолог Евгений Абизов до этого говорил, что россиянам важно надевать крепкую обувь с высоким голенищем при выезде на природу, чтобы обезопасить себя при встрече со змеями.

Ранее ученые выяснили, зачем некоторые змеи мажут себя кровью и калом.

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