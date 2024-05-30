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Россиянин напал на собутыльника с казачьей саблей

В Ростовской области мужчина ударил знакомого казачьей саблей

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Новочеркасске местный житель предстанет перед судом за нападение на пьяного знакомого с казачьей саблей. Об этом сообщает СУ СК РФ Ростовской области.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 9 марта. 51-летний мужчина распивал спиртные напитки вместе со своим 45-летним знакомым и его сожительницей.

Между пьяными собутыльниками возникла ссора, гость схватил казачью саблю и несколько раз ударил ею оппонента в область живота и шеи. Спасти пострадавшего не удалось, его сожительница сумела выбраться из дома и обратилась в полицию. Нападавшего задержали, мужчина полностью признал свою вину. Известно, что он был судим за тяжкие преступления, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

До этого сообщалось, что в Тюменской области осудили мужчину, который ударил собутыльника сковородкой, а потом избил женщину. Мужчина пришел в гости, где вместе со своим знакомым и женщиной они распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт, и тогда гость взял со стола металлическую сковородку и ударил ею оппонента по голове. После этого нападавший ушел домой. На следующий день он вернулся в квартиру знакомого и трижды ударил по лицу находившуюся там вчерашнюю собутыльницу — ему показалось, что та украла у него телефон. Напавший на знакомых мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Ранее ревнивый россиянин с гранатой открыл стрельбу по экс-возлюбленной и ее коллеге.

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