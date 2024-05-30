Мошенники лишили россиянку квартиры, пообещав миллионный заработок на криптовалюте

Пенсионерка из города Кемерово продала квартиру ради заработка по методу мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самой 81-летней женщины, неизвестный позвонили ей и предложили инвестировать в криптовалюту. У пенсионерки не было нужной суммы, поэтому ей предложили помощь с оформлением кредита под залог квартиры.

«В результате ей был одобрен кредит на сумму 350 000 рублей на условиях, что агенту за работу будут перечислены 100 000 рублей», – поделились в ведомстве.

Позже «сотрудник» биржи заявил, что за два дня россиянка якобы заработала уже восемь миллионов рублей. Чтобы получить эту сумму, нужно внести еще два миллиона. Пенсионерка продала квартиру и передала деньги курьеру, после чего мошенники перестали ей звонить.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, направленные на поиск преступников.

Ранее работница финансовой сферы из региона отдала аферистам 8 млн рублей для «спецоперации ФСБ».