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Мошенники лишили россиянку квартиры, пообещав миллионный заработок на криптовалюте

В Кемерово пенсионерка попыталась заработать на крипте и осталась без квартиры

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Пенсионерка из города Кемерово продала квартиру ради заработка по методу мошенников. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По словам самой 81-летней женщины, неизвестный позвонили ей и предложили инвестировать в криптовалюту. У пенсионерки не было нужной суммы, поэтому ей предложили помощь с оформлением кредита под залог квартиры.

«В результате ей был одобрен кредит на сумму 350 000 рублей на условиях, что агенту за работу будут перечислены 100 000 рублей», – поделились в ведомстве.

Позже «сотрудник» биржи заявил, что за два дня россиянка якобы заработала уже восемь миллионов рублей. Чтобы получить эту сумму, нужно внести еще два миллиона. Пенсионерка продала квартиру и передала деньги курьеру, после чего мошенники перестали ей звонить.

Женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, направленные на поиск преступников.

Ранее работница финансовой сферы из региона отдала аферистам 8 млн рублей для «спецоперации ФСБ».

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