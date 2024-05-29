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Психолог из России разгромил квартиру в Таиланде, когда ему не вернули залог в долларах

Психотерапевт из России разгромил квартиру в Таиланде и угрожал хозяйке

Специалист по борьбе с тревогой разгромил квартиру в Таиланде, когда ему не вернули залог в требуемой валюте. Об этом сообщает Baza.

На днях Михаил Хайдин, называющий себя психологом и работающий с тревожными расстройствами и зависимостями, записал видеообращение к некой Ксюше. В нем он потребовал немедленного возвращения $300, которые он оставил в качестве залога за апартаменты в Паттайе.

Мужчина собрался съезжать и уже сдал квартиру, но хозяйка жилья объяснила, что может отдать указанную сумму только в местной валюте. Это условие было прописано в договоре, который Хайдин подписал при заезде, однако оно его в итоге не устроило, и мужчина решил разгромить квартиру.

Он испортил матрас, разбросал по комнате мусор, разбил о белые стены яйца и даже оставил на одной из них оскорбительное послание губной помадой. По словам собственницы, устроив погром, психолог не успокоился и начал слать ей угрозы.

Накануне в Telegram появился канал, администратор которого заявил, что хочет предупредить всех, кто собирался прийти к Хайдину на консультацию.

«Данный человек абсолютно неадекватный, что неоднократно подтверждается в его сообщениях, будьте осторожны!», — говорится в одном из опубликованных анонимом сообщений.

Ранее пассажир ударил стюардессу и устроил дебош на борту самолета, летевшего из Таиланда в Великобританию.

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