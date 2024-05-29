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Прокуратура проверяет воронежскую школу, где выпускницы снимали белье на досмотре

Прокуратура проверяет школу в Воронеже, где выпускницы снимали белье на досмотре

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Прокуратура РФ проводит проверку инцидента во время досмотра на ЕГЭ в воронежской школе №62, где, по утверждению учениц, им пришлось снять белье, чтобы попасть на экзамен. Об этом в комментарии RTVI заявил депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«Прокуратура занимается сейчас выяснением всех обстоятельств дела. Возможно, речь идет о критическом непонимании и возникшем конфликте между двумя сторонами», — рассказал парламентарий.

Собеседник СМИ подчеркнул, что, с одной стороны, важно понимать, в каком напряжении были школьницы, сдающие ЕГЭ, с другой — оценить действия «сотрудников службы безопасности, которые жестко выполняли инструкции».

«Нужно разобраться и дать серьезную оценку на предмет выполнения этических норм или уже иных, более серьезных, вещей», — заключил Ревенко.

До этого юрист Елена Рудакова пояснила, какие права есть у проверяющих, досматривающих школьников перед допуском к экзаменам.

Ранее психолог дала родителям рекомендации, как помочь подростку справиться со стрессом перед важными событиями.

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