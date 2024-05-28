Жителей Кубани предупредили о ливнях, граде, ветре и возможных потопах 29 мая

Жителей Кубани предупредили о ливнях с градом, порывистом ветре и повышении уровня рек 29 мая. Об этом сообщает пресс-служба краевого МЧС в Telegram-канале.

«С 28 мая, а также в течение суток 29 мая местами в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 20 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань и реках Черноморского побережья возможны подъемы воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Над акваторией моря от Анапы до Магри могут формироваться смерчи.

До этого руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов предупредил, что июнь принесет в Москву жаркую погоду – температура воздуха повысится с первых дней летнего месяца. Воздух в столице, по прогнозу Шувалова, прогреется до +27°C.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.