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Россияне стали есть в три раза больше бургеров

В России стали есть в три раза больше бургеров за последние 10 лет

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Shutterstock

Жители России стали в три раза чаще есть бургеры за последние десять лет. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказали аналитики «Бургер Кинга».

По данным исследователей, ежегодное потребление бургеров у россиян выросло более чем на 200 процентов за последние десять лет. Так, в 2023 году они купили 50,7 млн бургеров, что на 212 процентов выше показателя 2014 года, когда было куплено 16 млн. Всего за прошедший год россияне купили более 121 млн бургеров.

Аналитики связывают это с рядом факторов. В частности, с изменением потребительских привычек россиян и тем, что блюдо стало более доступным.

24 мая житель Австралии показал, что стало с его чизбургером, который он купил в 1995 году. По словам мужчины, все это время сэндвич хранился у него дома в первозданном виде.

30 апреля в Петербурге пятеро подростков ограбили 13-летнего шестиклассника после встречи в «Бургер Кинге».

14 марта диетолог Келси Куник рассказала, что употребление небольшого бургера с яйцом не навредит здоровью и сбалансированному рациону, поскольку это блюдо содержит достаточное количество белка.

Ранее врач развеяла миф о вреде шаурмы.

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