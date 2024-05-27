Воспитанник школы-интерната ударил ножом прохожего в Гатчине

В Гатчинском районе Ленобласти 15-летнего подростка обвинили в нападении на прохожего, школьник ударил мужчину ножом. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 36-летний житель поселка Сиверский, мужчина рассказал, что 26 мая между ним и 15-летним подростком возникла бытовая ссора. В ходе конфликта молодой человек ударил его ножом в живот.

Пострадавший был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Подозреваемого в нападении удалось задержать, у молодого человека изъяты нож и бейсбольная бита. Возбуждено уголовное дело. Известно, что школьник обучается в школе-интернате, он отпущен под подписку о невыезде.

До этого сообщалось, что в Самарской области школьник набросился на отца и ударил его ножом. Ссора между отцом и несовершеннолетним сыном произошла 8 мая, в ходе конфликта 15-летний мальчик схватил нож и ударил им 50-летнего мужчину. Пострадавшего госпитализировали, врачам удалось спасти ему жизнь. По факту нападения возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, обстоятельства ссоры устанавливаются.

Ранее подростка арестовали после нападения с ножом на охранника российского храма.