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ВСУ обстреляли село в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли село Березовка в Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины нанесли удар беспилотником-камикадзе по селу Березовка в Борисовском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате его падения с последующей детонацией никто из мирных жителей не пострадал. Повреждено два автомобиля, стоящих на парковке сельскохозяйственного предприятия», — сообщил Гладков.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствии удара ВСУ по селу пока уточняется.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины при помощи беспилотного летательного аппарата самолетного типа атаковали автомобильную стоянку в центре города Грайворон в Белгородской области. По его словам, в результате падения дрона с последующей детонацией пострадала мирная жительница. Женщина получила сквозное ранение левой нижней конечности. Участники территориальной самообороны оказали ей первую помощь на месте. Пострадавшую доставили в городскую больницу №2 города Белгорода.

Также Гладков сообщил, что в больницах находятся двое детей и 50 взрослых, пострадавших в результате украинских обстрелов и атак беспилотников в Белгородской области. По его словам, 26 человек из Шебекино и Белгорода, а также ряда других населенных пунктов, проходят лечение в белгородской городской больнице №2. Трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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