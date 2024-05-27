В Подмосковье женщина попала в больницу после того, как ее переехал сожитель

Жителя Подмосковья подозревают в том, что он намеренно проехал по гражданской жене. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на трассе М1. Пара остановилась в придорожном кафе, но на парковке между ними произошел конфликт. После перепалки россиянин сел в машину и переехал женщину.

В результате сожительница получила многочисленные травмы, среди которых – переломы ребер и таза, черепно-мозговая травма и другие. Медики оказывают пациентке всю необходимую помощь.

Мужчину задержали. В отношении россиянина возбудили уголовное дело. Известно, что ранее он к ответственности не привлекался.

До этого в Ленинградской области фура наехала на иномарку. По словам очевидцев, вторая выехала на встречную полосу. В этот момент по дороге ехал габаритный транспорт. После столкновения фура улетела в кювет, во время ДТП она протаранила ограждение. О том, пострадал ли водитель средства передвижения, не сообщается.

Ранее в Волгоградской области четырехлетний мальчик задавил на машине сестру.