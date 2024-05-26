Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге на реке Неве столкнулись два туристических судна

Shot: у Литейного моста в Петербурге столкнулись теплоход и экскурсионное судно

Два туристических судна столкнулись в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации журналистов, инцидент произошел в ночь на 26 мая под Литейным мостом. В материале отмечается, что теплоход «Соларис» врезался в бок прогулочно-экскурсионного корабля «Чайка-СПГ».

«На данный момент информации о пострадавших нет», — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что сейчас компании-владельцы судов оценивают причиненный столкновением ущерб. Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры, в свою очередь, устанавливают причины произошедшего.

24 мая транспортная полиция Северо-Западного федерального округа (СЗФО) сообщила, что прогулочный теплоход врезался в Благовещенский мост в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел, когда судно осуществляло туристическую прогулку по реке Неве. В какой-то момент рядом с теплоходом начал разворачиваться другой корабль, который навалился на него и подоткнул к мосту. В результате судно врезалось в переправу.

Ранее в США обрушился мост, в который врезался контейнеровоз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами