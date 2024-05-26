В Петербурге на реке Неве столкнулись два туристических судна

Два туристических судна столкнулись в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

По информации журналистов, инцидент произошел в ночь на 26 мая под Литейным мостом. В материале отмечается, что теплоход «Соларис» врезался в бок прогулочно-экскурсионного корабля «Чайка-СПГ».

«На данный момент информации о пострадавших нет», — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что сейчас компании-владельцы судов оценивают причиненный столкновением ущерб. Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры, в свою очередь, устанавливают причины произошедшего.

24 мая транспортная полиция Северо-Западного федерального округа (СЗФО) сообщила, что прогулочный теплоход врезался в Благовещенский мост в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел, когда судно осуществляло туристическую прогулку по реке Неве. В какой-то момент рядом с теплоходом начал разворачиваться другой корабль, который навалился на него и подоткнул к мосту. В результате судно врезалось в переправу.

Ранее в США обрушился мост, в который врезался контейнеровоз.