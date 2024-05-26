Подросток лишился ноги, попав под грузовой поезд в Приморье

В Приморском крае школьник попал под грузовой состав поезда, когда решил прокатиться между вагонами. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел на перегоне между станциями Спасск-Дальний- Старый Ключ, 15-летний подросток решил прокатиться между вагонами грузового поезда.

Мальчик схватился за крепление вагона, проехал около 500 м, затем сорвался и упал, угодив ногами под колеса движущегося состава. По данным kp.ru зацеперу отрезало ногу, пострадавший госпитализирован. Подробности о его состоянии неизвестны, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве зацепер получил удар током и травмы, решив проехаться на электричке. На станции «Выхино» двое подростков залезли на поезд между вторым и третьим вагоном, но пострадавший решил подняться на крышу. Там он дотронулся до медной перемычки между вагонами, его ударило током. В какой-то момент товарищ заметил, что друг не подает каких-либо сигналов, поэтому забрался за ним и оттолкнул от места. На станции «Вешняки», когда поезд остановился, друг спустил травмированного на землю. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее в Приморском крае подросток решил сократить путь и получил удар током на крыше поезда.