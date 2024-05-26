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В Петербурге четырехлетний мальчик получил травму головы, упав с лошади

«78.ru»: в Петербурге ребенок получил травмы головы, катаясь на лошади

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FotograFFF/Shutterstock

В Курортном районе Петербурга четырехлетний мальчик госпитализирован после падения с лошади. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в поселке Комарово, в детскую больницу Зеленогорска был госпитализирован четырехлетний мальчик, медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Выяснилось, что ребенок катался на лошади и неудачно упал, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Сестрорецке 13-летняя девочка упала с лошади в конном клубе и попала в реанимации с разрывом почки. Школьница, которая уже около трех лет занимается конным спортом, преодолевала препятствия в седле лошади. В ходе занятий животное упало вместе с ребенком. Сотрудники клуба не предали инциденту большого значения — ушиб на теле ребенка помазали зеленкой, а позже девочка уехала домой. Однако там мать несовершеннолетней насторожили посинения на теле дочери, и тогда они обратились в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у девочки разрыв почки и закрытую травму живота. Ребенка в тяжелом состоянии поместили в реанимацию.

Ранее школьницу госпитализировали с переломом позвоночника после падения с лошади.

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