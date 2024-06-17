Названы три витамина, которые помогают улучшить состояние волос

Выпадение волос может быть вызвано множеством факторов, включая дефицит витаминов, минералов и питательных веществ. Среди первых наиболее важными для здоровья волос считаются витамины А, В7 и С, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт клиники Lahta Clinic Людмила Фролова.

«Витамин А способствует выработке кожного жира, который увлажняет кожу головы, его можно найти в моркови, тыкве и шпинате. Витамин С необходим для синтеза коллагена. Витамин B7 улучшает прочность волос и ногтей, его можно найти в яйцах, миндале и сладком картофеле», – рассказала врач.



Минералы, такие как цинк и железо не менее важны, отмечает специалист. По словам врача, дефицит железа может привести к анемии, вызвав сокращение количества кислорода, доходящего до волосяных фолликулов, а недостаток цинка может ослабить структуру волос.

«Конечно же, крайне важно получать достаточное количество белков. Они являются строительными элементами волос, поэтому ешьте продукты, богатые белком, например, курицу, рыбу, яйца, молочные продукты. Насытьте свой рацион продуктами богатыми Омега-3 жирными кислотами, – они помогают поддерживать здоровье кожи головы и стимулируют рост волос. Идеальным продуктом, который следует включить в свой рацион, если вы столкнулись с проблемой выпадения волос, – является мойва. Она содержит все вышеперечисленные витамины и минералы. Для усиления волос рекомендуется включать мойву в рацион два-три раза в неделю», – заключила врач.

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