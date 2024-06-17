Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США признали провал Зеленского на конференции в Швейцарии

Bloomberg: Зеленский в Швейцарии не смог расширить международную поддержку Киева

close
100%
Dursun Aydemir/Anadolu/Reuters

Стремление украинского лидера Владимира Зеленского расширить международную поддержку Киева на конференции в Швейцарии не увенчалось успехом. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Визит президента Украины на вершину швейцарской горы, где он собрал представителей более 100 стран и организаций, не увенчался успехом в его стремлении расширить международную поддержку», - говорится в сообщении издания.

В материале отмечается, что Индия, Бразилия и Южная Африка, которые направили своих делегатов на мероприятие, отказались подписывать итоговый документ саммита. При этом Китай «ясно дал понять, что не будет принимать участия» в конференции, напоминает Bloomberg.

До этого депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявлял, что у конференции по Украине в Швейцарии не было никаких шансов на урегулирование украинского конфликта, поскольку в мероприятии не принимала участия Россия.

Ранее Кулеба заявил, что второй саммит по Украине должен завершить конфликт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами