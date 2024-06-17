В США признали провал Зеленского на конференции в Швейцарии

Стремление украинского лидера Владимира Зеленского расширить международную поддержку Киева на конференции в Швейцарии не увенчалось успехом. Об этом пишет американское агентство Bloomberg.

«Визит президента Украины на вершину швейцарской горы, где он собрал представителей более 100 стран и организаций, не увенчался успехом в его стремлении расширить международную поддержку», - говорится в сообщении издания.

В материале отмечается, что Индия, Бразилия и Южная Африка, которые направили своих делегатов на мероприятие, отказались подписывать итоговый документ саммита. При этом Китай «ясно дал понять, что не будет принимать участия» в конференции, напоминает Bloomberg.

До этого депутат немецкого парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре заявлял, что у конференции по Украине в Швейцарии не было никаких шансов на урегулирование украинского конфликта, поскольку в мероприятии не принимала участия Россия.

Ранее Кулеба заявил, что второй саммит по Украине должен завершить конфликт.