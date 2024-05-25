В Петербурге мужчина открыл стрельбу по полицейским

В Невском районе Санкт-Петербурга местный житель открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным издания, стрельба произошла в квартире на Народной улице. В результате, по предварительным данным, один сотрудник полиции получил ранения.

На месте работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства случившегося. Нападавшего пока не задержали.

Накануне в Ленинградской области правоохранители открыли стрельбу во время погони за машиной с водителем-подростком. Силовики обратили внимание на школьника во время патрулирования. Водитель превышал скорость и проигнорировал требование остановиться. После этого правоохранители бросились за ним.

На прошлой неделе во Франции пенсионер набросился с топором на полицейских, в ответ им пришлось открыть огонь. 78-летнего нападавшего удалось задержать.

Ранее таксист получил пять лет колонии за наезд на полицейского.