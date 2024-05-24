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В России проведут эксперимент по маркировке презервативов и филлеров

Минпромторг с сентября начнет эксперимент с маркировкой презервативов и филлеров

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uwe umstatter/Global Look Press

Эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий, в том числе презервативов, начнется в РФ в сентябре 2024 года и продлится почти год. Об этом сказано в постановлении правительства РФ, которое опубликовано на официальном портале нормативных актов.

Эксперимент также охватит дыхательную аппаратуру, инфузионные системы, инкубаторы для новорожденных, шприцы, медицинские маски, презервативы. В опубликованном списке также оказались имплантаты для пластической хирургии в виде филлеров и косметических нитей. По мнению специалистов, пилотный проект даст возможность отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки.

Оператором выступит Центр развития перспективных технологий. В ЦРПТ уточнили ТАСС, что эксперимент не повлияет на стоимость медизделий, производителей пригласили к участию на добровольной основе.

Ранее в РФ разрешили продавать спиртные напитки в летних кафе.

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