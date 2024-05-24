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Новый цех в Подмосковье будет производить более 20 тыс. тонн средств для защиты растений

Воробьев открыл цех по производству химических средств для защиты растений

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Пресс-служба губернатора Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл в регионе новый цех по производству химических средств для защиты растений, сообщает пресс-служба губернатора региона.

«Прошло совсем немного времени с момента подписания на ПМЭФ соглашения о расширении, и вот сегодня мы имеем возможность видеть уже работающее современное производство», — сказал он.

В торжественной церемонии открытия также принял участие генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.

По словам Воробьева, новый автоматизированный цех ежегодно будет производить более 20 тыс. тонн фунгицидов, инсектицидов и протравителей семян.

Каракотов отметил, что на производстве будут выпускаться 49 препаратов для защиты растений.

«Новый цех может прибавить к общему объему промышленных мощностей России 15%», — сказал он.

Воробьев добавил, что в 2025 году планируется запустить второй цех.

Также в соответствии с задачами федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Образование» компания «Щелково Агрохим» заключила соглашение о подготовке кадров с Подмосковным колледжем «Энергия» и Щелковским колледжем по специальности «Химическая технология производства химических соединений».

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