Петербуржец с топором напал на 93-летнюю тетю и отправился в психбольницу

Петербуржца подозревают в нападении на его 93-летнюю тетю. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на СК РФ по региону.

По версии правоохранителей, пенсионерка спорила с дочерью. В ссору вмешался мужчина, ударив пожилую женщину топором. В результате пострадавшая получила перелом черепа, медики оценивают ее состояние как тяжелое.

По предварительной информации, в беседе с правоохранителями племянник заявил, что пенсионерка угрожала дочери ножом, поэтому он решил прекратить конфликт.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Известно, что подозреваемый состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Россиянина задержали, после чего направили в психиатрическую больницу.

До этого в Астрахани пациент, больной шизофренией, выпал из окна местной больницы и пролетел пять этажей. По какой причине он оказался за окном, неизвестно.

В результате мужчина получил серьезные травмы. На ситуацию обратили внимание правоохранители. Им предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего.

Ранее в Челябинске мужчины в масках набросились с топором на машину.