Замначальника Генштаба РФ Шамарина арестовали на два месяца

Начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ, замглавы Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали на два месяца — до 21 июля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.

«Шамарин обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, данное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

23 мая газета «Коммерсантъ» сообщила, что Шамарина задержали. Источник издания в правоохранительных органах подтвердил, что у генерала прошел обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. По его результатам Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

До этого стало известно, что на задержанного Шамарина оформлена квартира площадью 82,6 кв. метров, а на его супругу — дорогая иномарка. Отмечается, что квартира Шамарина расположена в Подольске на улице Академика Доллежаля. Ее стоимость оценивается примерно в 12 млн рублей. В квартире также прописана супруга Шамарина, на которую оформлен Mercedes-Benz ML/GLE 2021 года выпуска за 13 млн рублей.

Ранее политолог Марков связал с чистками генералитета обыски у Шамарина.