Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Руководителя таможенного поста «Лесной порт» заподозрили в коррупции

Начальник таможенного поста «Лесной порт» Усов задержан по подозрению во взятке

close
100%
Depositphotos

Начальника таможенного поста «Лесной порт», расположенного в Санкт-Петербурге, Павла Усова задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает региональная онлайн-газета 78.ru в своем Telegram-канале со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно информации издания, на территории поста, относящегося к Балтийской таможне, сегодня состоялись обыски. Следственные действия проводились в кооперации с Федеральной службой безопасности (ФСБ), прокуратурой и Следственным комитетом (СК).

«Начальник поста Павел Усов был задержан», — отмечается в материале.

По данным правоохранителей, руководителя таможни обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Таможенный пост «Лесной порт» контролирует перемещение товаров, грузов и вещей через границу, а также оформляет специальные сборы.

Незадолго до этого по подозрению в получении крупной взятки был задержан экс-сотрудник управления по вопросам миграции столичной полиции.

Ранее чиновница в Адыгее получила 5 лет за взятку сотруднику ФСБ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами