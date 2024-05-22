Руководителя таможенного поста «Лесной порт» заподозрили в коррупции

Начальника таможенного поста «Лесной порт», расположенного в Санкт-Петербурге, Павла Усова задержали по подозрению в коррупции. Об этом сообщает региональная онлайн-газета 78.ru в своем Telegram-канале со ссылкой на осведомленный источник.

Согласно информации издания, на территории поста, относящегося к Балтийской таможне, сегодня состоялись обыски. Следственные действия проводились в кооперации с Федеральной службой безопасности (ФСБ), прокуратурой и Следственным комитетом (СК).

«Начальник поста Павел Усов был задержан», — отмечается в материале.

По данным правоохранителей, руководителя таможни обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Таможенный пост «Лесной порт» контролирует перемещение товаров, грузов и вещей через границу, а также оформляет специальные сборы.

Незадолго до этого по подозрению в получении крупной взятки был задержан экс-сотрудник управления по вопросам миграции столичной полиции.

Ранее чиновница в Адыгее получила 5 лет за взятку сотруднику ФСБ.