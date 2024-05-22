Телеведущий Владимир Соловьев назвал «Время героев» самым честным конкурсом

Вслед за набором на первый поток этой образовательной программы «Время героев» последуют дополнительные наборы. Об этом рассказал телеведущий, член общественного совета программы «Время героев» Владимир Соловьев, сообщается на сайте программы.

Он уточнил, что дополнительные наборы также будут проводиться на онлайн-обучение.

«Каждый, кто хочет, добьется успеха. Мы каждому поможем. Двери не закрыты ни перед кем. Это самый честный из возможных конкурсов. Условия для всех равны. Выработанные критерии применяются ко всем. Мы бы хотели помочь каждому из 44 тысяч, заполнивших анкету. И мы поможем каждому», — сказал Соловьев.

Как подчеркнул член общественного совета программы, количество участников первого потока составит 83 человека.

«Но это не значит, что программа закончилась – она только начинается», – заявил Соловьев.